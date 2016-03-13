البابا تواضروس: اعتماد قانون دور العبادة بالبرلمان قبل الأحوال الشخصية

كشف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن عزم الكنيسة تقديم قانون دور العبادة الموحد لاعتماده بمجلس النواب قبل قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح البابا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش حفل تأبين البابا شنودة، أن اللجنة القانونية للكنيسة تعمل حاليًا على صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى حظى بإجماع أساقفة المجمع المقدس فى السيمنار الذى عقد بدير الأنبا بيشوى مطلع مارس الجارى.

كان المجمع المقدس قد أقر لائحة الأحوال الشخصية للأقباط بعد مناقشات دامت أربعة أيام بسيمنار المجمع المقدس بعد خلاف حول الهجر كسبب للطلاق.

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