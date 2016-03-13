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التعليم تشكل لجانا لتلقى استمارات طلاب الثانوية من المديريات لمراجعتها

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التعليم تشكل لجانا لتلقى استمارات طلاب الثانوية من المديريات لمراجعتها التعليم تشكل لجانا لتلقى استمارات طلاب الثانوية من المديريات لمراجعتها
قال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تشكيل لجان لتلقى استمارات طلاب الثانوية العامة الورقية الواردة إليهم من المديريات التعليمية لمراجعتها، وذلك لحين صدور قرار من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكليف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالعمل رسمياً.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن اللجان مهمتها تلقى الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية العامة ومراجعتها، موضحا أنه تم تشكيل لجنة فى كل كنترول، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تلقى الاستمارات خلال الأسبوع الماضى.

وأوضح محمد سعد، أن آخر يوم لتسجيل الاستمارات الورقية والإلكترونية للطلاب 17 من مارس الجارى، موضحا أن التسجيل الإلكترونى لاستمارات الطلاب قارب على الانتهاء، حيث تخطت الأعداد الـ"500 ألف طالب وطالبة حتى الآن.


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