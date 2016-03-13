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كبير قضاة الصين يشير إلى قفزة كبيرة في إدانة المحاكم للإرهاب

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كبير قضاة الصين يشير إلى قفزة كبيرة في إدانة المحاكم للإرهاب كبير قضاة الصين يشير إلى قفزة كبيرة في إدانة المحاكم للإرهاب

كبير القضاة الصينيين تشو تشيانج

قال كبير قضاة الصين يوم الأحد إن المحاكم الصينية أدانت أكثر من 1400 شخص العام الماضي بالإرهاب وممارسة أنشطة انفصالية وهو ما يزيد مرتين عن عدد أُعطي لعام 2014، وذلم حسبما أفادت رويترز.

وقُتل المئات خلال السنوات القليلة الماضية في إقليم شينجيانغ الغني بالموارد والذي يقع في مكان استراتيجي على حدود آسيا الوسطى في أعمال عنف بين الويغور المسلمين الذين يمثلون أقلية والهان الصينيين الذين يشكلون أغلبية.

وأنحى المسؤولون باللائمة في الاضطرابات على المتشددين والانفصاليين الإسلاميين على الرغم من قول جماعات حقوقية ومنفيين بأن الغضب من القيود التي تفرضها الصين على دين وثقافة الويغور هو المسؤول على نحو أكبر عن الصراع. وتنفي الصين أي قمع في شينجيانغ .

وفي تقرير سنوى للبرلمان الصيني قال كبير القضاة تشو تشيانج إن المحاكم الصينية أدانت 1419 شخصا في عام 2015 لإضرارهم بأمن الدولة بما في ذلك المشاركة في هجمات إرهابية وأنشطة انفصالية.

ولم يعط مقارنة ولكنه قال في تقريره الذي قدمه العام الماضي إن المحاكم أدانت 712 شخصا بتهمة ممارسة أنشطة انفصالية والإرهاب في 2014 بزيادة 13.3 في المئة عن العام السابق.

 

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