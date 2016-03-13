دي ميستورا: «لا بديل لحل الأزمة السورية في حال فشل مؤتمر جنيف 3»

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أنه لا يوجد بديل لحل الأزمة السورية في حال فشل مؤتمر “جنيف 3″ بشأنها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المبعوث الأممي اليوم الأحد قوله إنه لا يوجد مخطط ” ب” أي مخطط آخر بديلا لمفاوضات جنيف في حال فشلها، موضحا أن الأطراف التي ستشارك في المفاوضات هي نفسها التي شاركت المرة الماضية.

وأضاف أن وقف إطلاق النار غير مرتبط بمدة زمنية محددة ،وأنه كلما استمر وقف إطلاق النار توفر وقت أكثر وإمكانيات لفرص التسوية السياسية ، مؤكدا أن السوريين في حاجة لاستمرار احترام وقف إطلاق النار.

وكان دي ميستورا قد صرح في وقت سابق بأن مفاوضات جنيف ستنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى 24 مارس الجاري.

أ ش أ