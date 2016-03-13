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برلمانى عراقى: داعش استخدم أكثر من 50 صاروخا ساما فى قصف سكان كركوك

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برلمانى عراقى: داعش استخدم أكثر من 50 صاروخا ساما فى قصف سكان كركوك برلمانى عراقى: داعش استخدم أكثر من 50 صاروخا ساما فى قصف سكان كركوك
كشف النائب فى برلمان العراق حسن توران عن أن مسلحى تنظيم داعش الإرهابى استخدموا أكثر من 50 صاروخا محملا بغاز الخردل فى قصف سكان ناحية تازة التى تسكنها غالبية من التركمان فى محافظة كركوك.

وقال توران فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكى الأحد، أن المستشفيات سجلت مراجعة نحو 600 شخص تعرضوا للغازات السامة بعضهم نقل إلى بغداد وكركوك لتلقى العلاج، مشيرا إلى وفاة طفلة فى الثالثة من العمر جراء القصف بغاز الخردل.

وقد تحولت بلدة تازة ذات الأغلبية التركمانية فى محافظة كركوك إلى قضية عراقية جديدة بعد قصفها من قبل تنظيم داعش بصواريخ مزودة بمواد سامة بينها غاز الكلور.
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