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دى ميستورا:لا بديل لحل الأزمة السورية حال فشل مؤتمر جنيف 3

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دى ميستورا:لا بديل لحل الأزمة السورية حال فشل مؤتمر جنيف 3 دى ميستورا:لا بديل لحل الأزمة السورية حال فشل مؤتمر جنيف 3

أكد المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أنه لا يوجد بديل لحل الأزمة السورية فى حال فشل مؤتمر "جنيف 3" بشأنها.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المبعوث الأممى الأحد، قوله أنه لا يوجد مخطط " ب" أى مخطط آخر بديلا لمفاوضات جنيف فى حال فشلها، موضحا أن الأطراف التى ستشارك فى المفاوضات هى نفسها التى شاركت المرة الماضية.

وأضاف أن وقف إطلاق النار غير مرتبط بمدة زمنية محددة، وأنه كلما استمر وقف إطلاق النار توفر وقت أكثر وإمكانيات لفرص التسوية السياسية، مؤكدا أن السوريين فى حاجة لاستمرار احترام وقف إطلاق النار.

وكان دى ميستورا قد صرح فى وقت سابق بأن مفاوضات جنيف ستنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى 24 مارس الجارى.
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