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ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بجنوب اليمن إلى 17 شخصا

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ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بجنوب اليمن إلى 17 شخصا ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بجنوب اليمن إلى 17 شخصا

>قال مسعفون ومسؤول أمنى اليوم الأحد إن غارات جوية قتلت ما لا يقل عن 17 شخصا يشتبه فى أنهم من متشددى تنظيم القاعدة خلال الليل فى منطقة مضطربة فى ميناء عدن جنوب اليمن.

وقصفت الغارات منطقة المنصورة وهى معقل للمتشددين شهدت العديد من الهجمات التى استهدفت مسؤولى الأمن المحليين منذ أن استعاد التحالف بقيادة مدينة عدن فى يوليو الماضى من قبضة الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وذكرت المصادر أن 20 مدنيا ومتشددا على الأقل أصيبوا فضلا عن ثلاثة من أفراد الأمن. وأضافت أن الضربات استهدفت المتشددين الذين كانوا يعتلون مركبات كما أصابت إحدى الضربات مبنى تابعا للحكومة المحلية. وقالت المصادر إن اشتباكات متقطعة مازالت مستمرة.

وقال مسؤول أمنى إن الغارات الجوية التى يعتقد أن التحالف بقيادة السعودية نفذها تمثل "المرحلة الثانية" من تحرير منطقة المنصورة من أيدى المتشددين.

ولم يرد أى تعليق من التحالف.

وجاءت الغارات بعد يوم من قيام القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى بكسر الحصار الذى يفرضه الحوثيون على تعز ثالث أكبر مدن اليمن التى تقع على بعد 200 كيلومتر تقريبا شمال غربى عدن.
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