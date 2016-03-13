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اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى الوادى الجديد

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اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى الوادى الجديد اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى الوادى الجديد
تنظم محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، فعاليات منتدى "الحوار الوطنى" بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار إعلان الرئيس السيسى 2016 عاما للشباب المصرى.

وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تخصيص الجلسة الافتتاحية لطرح قضايا ومحاور للمناقشة مع الشباب، بحضور عمداء الكليات ورؤساء المراكز والمصالح الحكومية ورؤساء القرى وممثلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وممثلى الأحزاب.

ويشارك فى فعاليات المنتدى عدد كبير من الشباب لعرض موضوعاتهم والقضايا التى تخص الشباب، وأهمها "التعليم، الصحة والإسكان والطرق وتمكين المرأة والشباب والأمن القومى الفساد الإدارى والمالى والقيم الأخلاقية وقضايا الإعلام".


>- انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب فى الوادى الجديد غدا
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