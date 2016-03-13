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مدير أمن دمياط يصرف مكافأة مالية لمندوب شرطة رفض رشوة 5 آلاف جنيه

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مدير أمن دمياط يصرف مكافأة مالية لمندوب شرطة رفض رشوة 5 آلاف جنيه مدير أمن دمياط يصرف مكافأة مالية لمندوب شرطة رفض رشوة 5 آلاف جنيه
أمر اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير لمندوب شرطة بمركز شرطة كفر سعد رفض رشوة مالية وأبلغ عن الراشى.

وكان مركز شرطة كفر سعد قد تلقى بلاغًا من مندوب الشرطة محمد السيد إبراهيم بدران 40 سنة من قوة نقطة شرطة الوسطانى بقيام المدعو محمد إسماعيل.ا 40 سنة صاحب مطعم بعرض رشوة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه عليه مقابل استبدال سيارة ربع نقل محجوزة بالنقطة على ذمة المحضر رقم 2165 جنح مركز شرطة كفرسعد لسنة 2016م. " تحمل لوحات مزورة ، بسيارة أخرى من ذات النوع بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنيين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم سالف الذكر وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20 / 285 أحوال مركز شرطة كفر سعد لسنة 2016م وتم تحفيز مندوب الشرطة المذكور، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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