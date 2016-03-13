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تجديد حبس عامل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى الحشيش

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تجديد حبس عامل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى الحشيش تجديد حبس عامل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى الحشيش
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، بسكرتارية جمال محمد على، تجديد حبس المتهم "على.ر" 24 سنة عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وترويجها على عملائه وزبائنه، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 18 قطعة حشيش.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، تم تجديدها إلى 15 يوما.


>- تجديد حبس عامل 15 يوما لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

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