تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الساحلى فى العريش

تمكنت قوات أمن شمال سيناء، من تفكيك عبوة ناسفة اكتشفتها قوات الأمن على جانب الطريق الساحلى المار بساحل مدينة العريش، وتبين أنها معدة للتفجير عن بعد أثناء مرور رتل أمنى، وتم التعامل معها من قبل فريق الكشف عن المفرقعات وإبطال مفعولها وتفكيكها بعد إغلاق كلى لمحيط المنطقة ووقف حركة السير على الطريق.

وقال مصدر أمنى، إن العمليات الأمنية لا تزال تتواصل فى مناطق شرق وجنوب العريش ورفح والشيخ زويد، وتمكنت القوات فى غضون الـ24 ساعة الماضية من تنفيذ عدة ضربات استباقية أحبطت تحركات لمسلحين تم رصد محاولة أحدهم أثناء زرع عبوة ناسفة واستهدافه جنوب الشيخ زويد، وقصف لبؤر إرهابية والقبض على 11 مشتبها بهم وتفتيش مناطق وصلت معلومات تفيد بوجود تحركات لمسلحين بها.

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