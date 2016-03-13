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تعرض مكتب رئيسة كوسوفو لهجوم بقنبلة حارقة

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تعرض مكتب رئيسة كوسوفو لهجوم بقنبلة حارقة تعرض مكتب رئيسة كوسوفو لهجوم بقنبلة حارقة

عاطفة يحيى أغا

قالت الشرطة في كوسوفو إن ملثمين ألقوا قنبلة حارقة على مكتب رئيسة كوسوفو يوم السبت ولكنهم أخفقوا في إضرام النار في المبنى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الساعة الرابعة من صباح السبت في قلب العاصمة بريشتينا والذي أدانته بوصفه “خطرا على النظام الدستوري واستقرار البلاد.”

وتواجه كوسوفو أزمة سياسية مع تنديد المعارضة باتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي مع صربيا لمنح مزيد من الحقوق للصرب المحليين. وهذه القضية مثيرة للمشاعر بشكل كبير وذلك بعد مرور ثماني سنوات على إعلان كوسوفو الاستقلال عن بلجراد وبعد أقل من 20 عاما من حرب شارك فيها حلف شمال الأطلسي.

وبحسب رويترز قالت الشرطة في بيان إن “ملثمين ألقوا قنبلة بنزين على مكتب الرئيسة .

“حطموا زجاج النافذة بحجارة ولكنهم أخفقوا في إلقاء قنبلة البنزين بالداخل وارتطمت الزجاجة بالجدار.”

وكان المكتب خاليا في ذلك الوقت ولم يُصب أحد.

وتعمل الشرطة على ضبط سيارة بيضاء يُشتبه بأن الجناة استخدموها.

وهذا المكتب تستخدمه الرئيسة المنتهية ولايتها عاطفة يحيى أغا وسيشغله الرئيس حديثا هاشم تقي الشهر المقبل.

وكان نواب المعارضة الغاضبون من الاتفاق مع صربيا قد أطلقوا الغاز المسيل للدموع في برلمان كوسوفو كما ألقى محتجون خارجه قنابل بنزين في محاولة غير ناجحة لعرقلة انتخاب تقي الشهر الماضي.

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