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رئيس الحماية المدنية: سيطرنا على 38 ألف حريق و649 انهيار عقار خلال عام

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رئيس الحماية المدنية: سيطرنا على 38 ألف حريق و649 انهيار عقار خلال عام رئيس الحماية المدنية: سيطرنا على 38 ألف حريق و649 انهيار عقار خلال عام
أكد اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، أنه تم السيطرة على 38144 حريق والتعامل مع 649 حادث انهيار لعقارات خلال عام.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، لـ"اليوم السابع"، أن قوات الإنقاذ نجحت فى انتشال 23 شخصا قبل غرقهم، وتلقينا نحو 1500 بلاغ عن أجسام غريبة على مدار 365 يوما، ونواصل عملنا على مدار الـ 24 ساعة ومؤمنين برسالتنا لحماية أرواح المواطنين وتحقيق الأمن لهم، لافتاً إلى أن الدعم الشعبى من المواطن أمر له أهمية قصوى لدينا.


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