تجديد حبس صاحب شركة استولى على 70 مليون دولار من مواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس صاحب شركة، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على 500 مواطن، والاستيلاء على 70 مليون دولار، مقابل إعطائهم أرباحا فى التسويق الشبكى.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، بلاغا من 500 مواطن، أفادوا فيه بتعرضهم للنصب على يد المتهم "أحمد ع"، بعدما أوهمهم بالاستثمار فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت، ودفع كل ضحية له مبالغ مالية وصلت إلى 70 مليون دولار، مقابل أرباح شهرية يحصلون عليها بالدولار.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى أمرت بحبسه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس صاحب شركة استولى على 70 مليون دولار من المواطنين بحجة "التسويق الشبكى"