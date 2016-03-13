اعرفى إزاى تحمى طفلك لو بترضعى وبتتعالجى بالكورتيزون

تحرص غالبية الأمهات على تغذية أطفالهن عن طريق الرضاعة الطبيعية، لفوائدها الكثيرة للطفل وللأم أيضا، وتتساءل كثير من السيدات اللائى يعانين أمراضا ويعالجن بالكورتيزون: هل العلاج بالكورتيزون يؤثر على الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية أم لا؟

ويوضح الدكتور عادل محمود - أستاذ الأمراض الروماتيزمية والمناعية بكلية الطب جامعة عين شمس - أن مشتقات الكورتيزون تستخدم فى علاج العديد من أمراض الحساسية والمناعة وبجرعات متفاوتة حسب نوع ونشاط المرض، وقد ثبت علميا أن 0.1% من جرعة الكورتيزون تصل إلى لبن الأم خلال أول ساعتين من تناولها للجرعة.

وينصح الدكتور عادل محمود الأم بإرضاع طفلها بعد مرور فترة تترواح بين 3 و4 ساعات من تناولها جرعة الكورتيزون، حيث تكون كمية الدواء فى لبن الأم ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الرضيع، ولكن إذا كانت المريضة تحتاج جرعات كبيرة من الكورتيزون تزيد عن 80 ملى جرام فى اليوم فعليها التوقف عن إرضاع طفلها، حتى تسمح حالتها المرضية باستخدام جرعات أقل، وذلك لأن الجرعات الكبيرة من الكورتيزون قد تؤدى لتوقف إفراز الكورتيزون من الغدة فوق الكلوية للطفل، وهذا يهدد حياته بشكل كبير.

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