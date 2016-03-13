رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط اليوم الأحد، رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة على مناطق متفرقة، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب ووسط سيناء وعلى جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والطقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم 13/3/2016 بجميع محافظات مصر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 18 العظمى 32
الإسكندريةالصغرى 16 العظمى 29
مطروحالصغرى 13 العظمى 24
بورسعيدالصغرى 18 العظمى 28
دمياطالصغرى 17 العظمى 27
بلطيمالصغرى 17 العظمى 30
الإسماعيليةالصغرى 18 العظمى 33
السويسالصغرى 20 العظمى 33
العريشالصغرى 15 العظمى 30
نخلالصغرى 13 العظمى 29
طاباالصغرى 14 العظمى 27
الطورالصغرى 20 العظمى 27
مرسى علمالصغرى 21 العظمى 34
الغردقةالصغرى 24 العظمى 35
شرم الشيخالصغرى 25 العظمى 33
رفحالصغرى 14 العظمى 29
كاترينالصغرى 8 العظمى 21
سيوةالصغرى 16 العظمى 27
المنياالصغرى 17 العظمى 31
الفيومالصغرى 18 العظمى 33
رأس سدرالصغرى 22 العظمى 30
أبوسمبلالصغرى 22 العظمى 30
وسط الدلتاالصغرى 18 العظمى 32
أسيوطالصغرى 19 العظمى 30
سوهاجالصغرى 18 العظمى 32
الأقصرالصغرى 21 العظمى 30
أسوانالصغرى 23 العظمى 33
شلاتينالصغرى 22 العظمى 32
حلايبالصغرى 23 العظمى 30
الوادى الجديدالصغرى 22 العظمى 30
قناالصغرى 21 العظمى 30
نويبعالصغرى 22 العظمى 28
السلومالصغرى 12 العظمى 21.
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>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم 13/3/2016 بجميع محافظات مصر