رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط اليوم الأحد، رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة على مناطق متفرقة، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب ووسط سيناء وعلى جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والطقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم 13/3/2016 بجميع محافظات مصر

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