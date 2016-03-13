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رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

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رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط اليوم الأحد، رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة على مناطق متفرقة، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب ووسط سيناء وعلى جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والطقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف ومترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>

القاهرة

الصغرى 18 العظمى 32

الإسكندرية

الصغرى 16 العظمى 29

مطروح

الصغرى 13 العظمى 24

بورسعيد

الصغرى 18 العظمى 28

دمياط

الصغرى 17 العظمى 27

بلطيم

الصغرى 17 العظمى 30

الإسماعيلية

الصغرى 18 العظمى 33

السويس

الصغرى 20 العظمى 33

العريش

الصغرى 15 العظمى 30

نخل

الصغرى 13 العظمى 29

طابا

الصغرى 14 العظمى 27

الطور

الصغرى 20 العظمى 27

مرسى علم

الصغرى 21 العظمى 34

الغردقة

الصغرى 24 العظمى 35

شرم الشيخ

الصغرى 25 العظمى 33

رفح

الصغرى 14 العظمى 29

كاترين

الصغرى 8 العظمى 21

سيوة

الصغرى 16 العظمى 27

المنيا

الصغرى 17 العظمى 31

الفيوم

الصغرى 18 العظمى 33

رأس سدر

الصغرى 22 العظمى 30

أبوسمبل

الصغرى 22 العظمى 30

وسط الدلتا

الصغرى 18 العظمى 32

أسيوط

الصغرى 19 العظمى 30

سوهاج

الصغرى 18 العظمى 32

الأقصر

الصغرى 21 العظمى 30

أسوان

الصغرى 23 العظمى 33

شلاتين

الصغرى 22 العظمى 32

حلايب

الصغرى 23 العظمى 30

الوادى الجديد

الصغرى 22 العظمى 30

قنا

الصغرى 21 العظمى 30

نويبع

الصغرى 22 العظمى 28

السلوم

الصغرى 12 العظمى 21.

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