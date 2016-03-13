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اليوم.. رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة على نواب البرلمان بالقليوبية

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اليوم.. رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة على نواب البرلمان بالقليوبية اليوم.. رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة على نواب البرلمان بالقليوبية
يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية لعرض برنامج عليهم والاستماع لمطالب أهالى دوائرهم، وعرض أهم المحاور العامة التى يتضمنها برنامج الحكومة.

كما يلتقى رئيس الوزراء منتصف الأسبوع الجارى بأعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية فى إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها مع أعضاء مجلس النواب، والتى انتهى منها من لقاء ما يقرب من أعضاء مجلس النواب عن 20 محافظة.


>- توقعات بتعديل وزارى محدود خلال أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان
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