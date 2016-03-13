5 أسئلة جاوبها وهتعرف.. هل مهارات طفلك جيدة أم تحتاج تطويرا؟

مهارات الطفل العقلية والبدنية والفكرية هبة من الخالق عز وجل، لكنها تحتاج رعاية واهتماما من قبل الأهل والطفل ذاته حتى يمكن تنميتها.

وطالب الدكتور وليد كرم - استشارى الصحة النفسية - كل أب وأم بأن يختبرا مهارات الطفل ولا يعتمدا على نسبة ذكائه، ويمكنهما تحديد نسب مهاراته وتطويرها من خلال الإجابة على أسئلة منها:

1- هل يتمتع الطفل بالقدرة عى استغلال مواهبه وهواياته بشكل مثالى؟ هل يمارس هوايته بانتظام ويطورها بالكورسات أو صفوف تنمية المهارات؟ إذا لم تكن إجابتك واثقة فعليك التأكد من أن هذه المهارات سوف تندثر، لذا عليك تطويرها.

>2- هل يتمتع طفلك بمهارات تواصلية جيدة مع الآخرين؟ لابد أن يلاحظ الأبوان هذه النقطة بالذات، وإذا لم تكن على ما يرام فيمكنهما الاستعانة بمختص نفسى أطفال.

>3- هل يعرف طفلك جيدا ما مهاراته ونقاط تميزه؟ وهل تعلمها أنت أيضا أم أنك جاهل بها؟ عليك الإجابة تفصيلا حتى تتعرف وطفلك على المهارات الخفية لشخصيته.

>4- هل تحرص فى كل إجازة صيفية على أن تلحق طفلك بكورس أو برنامج تدريبى لتنمية مهاراته أيا كانت؟ إذا كانت إجابتك بلا، فعليك إعادة النظر والبدء منذ سن صغيرة إلحاق طفلك ببرامج مفيدة له ومطورة لشخصيته ومهاراته.

>5- هل تنمى مهارات طفلك العقلية ونسب ذكائه بنفسك؟ وهل تختار له ألعابا تنمى هذا الذكاء؟ وهل تشاركه فى ألعابه ومهاراته كى تحسن من تواصله؟ إذا لم تكن تفعل فأنت تؤثر على مهاراته وقدراته بالسلب.

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