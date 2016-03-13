بروفيسور أمريكى يكشف عن أحدث علاج لانسداد الغدة اللعابية بمنظار قطره 1 ملى

انسداد الغدة اللعابية من أكثر الاضطرابات التى تؤدى إلى حدوث عدوى والتهابات بمجراها، وهذا يترتب عليه تكوّن حصوات تعيق مرور الهرمونات، وهذا يسبب تضخما فى الغدة، ما يترتب عليه إزالة الغدة لأن قطرها ضئيل جدا.

وكشف الدكتور مارك مرزوق - أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بأمريكا - عن منظار مبتكر قطره 1 ملى يحل أزمة انسداد الغدة اللعابية، ويعمل على الدخول من مجرى الغدة ويمسك الحصوات ويأخذها إلى خارج الغدة اللعابية.

وأوضح الدكتور مارك أن انسداد الغدة اللعابية يؤدى إلى حدوث ارتفاع فى درجة الحرارة وتكوّن ميكروبات من شهرين إلى 3 شهور دوريا، ويترتب عليه تناول الكثير من المضادت الحيوية.

وجاءت تصريحات الدكتور مارك مرزوق - أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة - على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، الذى اختتم اعماله مؤخرا بمدينة أسوان.

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