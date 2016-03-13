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تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات الإرهابية جنوبى اليمن

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تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات الإرهابية جنوبى اليمن تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات الإرهابية جنوبى اليمن

>ذكر موقع "صدى عدن" اليمنى الإخبارى أن الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات الإرهابية تجددت مرة أخرى فى أطراف مديرية المنصورة بمحافظة عدن جنوبى البلاد قبل فجر الأحد، ونقل عن مصادر محلية وشهود عيان أن قوة أمنية مسنودة بطائرات الأباتشى اشتبكت مع مسلحى الجماعات الإرهابية فى منطقة كالتكس وسمعت دوى انفجارات كبيرة ناتجة عن استخدام الجمعات قذائف ار بى جى .

أوضح المصدر أن طائرات الاباتشى كانت قد القت منشورات على سكان المنصورة تطلب منهم البقاء فى المنازل لأن السلطات عازمة على حسم المعركة مع الإرهابيين وفرض الأمن فى المدينة.

يذكر أن الطائرات قد استهدفت الليلة الماضية المركز القيادى للجماعات الإرهابية فى المجلس المحلى مما أدى الى مقتل 12 منهم وتدمير طقم عسكرى وعربة مدرعة .

وتشير أنباء الى أن قيام طائرة بقصف عدد من المركبات قادمة من محافظة لحج كانت فى طريقها إلى عدن لمساندة العناصر المسلحة مما أدى الى تدميرها ومقتل من كانوا فيها .

وذكر شهود عيان أن المسلحين استولوا على سيارة اسعاف خاصة لنقل الجرحى الى محافظة لحج بعد اعتذار مستشفيات الوالى والنقيب وأطباء بلا حدود عن استقبال الجرحى لامتلاء أقسام الطوارئ فى هذه المستشفيات بالجرحى وخطورة حالتهم .. وأوضحوا أن 25 جريحا من عناصر المسلحين وصلوا الى مستشفى الوالى الخاص مات 5 منهم .

وفى سياق متصل بتطورات الأوضاع فى محافظة عدن ، أكد اللواء عيدروس الزبيدى محافظ عدن أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التى تم و ضعها من قبل اللجنة الأمنية العليا ، والتى بدأت أمس فى مديرية المنصورة ستستمر الى أن تحقق كل أهدافها و على رأسها فرض هيبة الدولة و عودة الأمن و الاستقرار فى كل مديريات العاصمة عدن و ضواحيها و إنهاء الفوضى الأمنية وملاحقة المتسببين بها أينما حلوا أو رحلوا حتى يتم تطهير عدن كاملة من الارهاب و عناصره .

وقال المحافظ فى بيان وزع الليلة الماضية على وسائل الإعلام عن الأحداث التى شهدته المديرية أن هذه المرحلة بدأتها القوات الأمنية و بالتعاون مع قيادات المقاومة و تحت اشراف و موافقة و مباركة القيادة السياسية وبدعم و توجيه من قبل قيادة دول التحالف .
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