ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالعريش

تمكنت مباحث شمال سيناء من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات داخل مدينة العريش.

وكانت معلومات وروت لضباط وحدة بحث قسم شرطة ثان العريش أكدتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة حقائب يد السيدات مكون من: "س ط س"، 17 سنة، طالب، مقيم دائرة قسم ثالث العريش، و"ص م ص"، 16 سنة، تباع، مقيم دائرة قسم ثالث العريش، و"س ع س"، 19 سنة ــ بدون عمل، مقيم دائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وبتقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط وحدة بحث قسم شرطة ثان العريش، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم دراجة نارية رقم 16763 شمال سيناء المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع، وبالفحص تبين قيام الأول والثانى بسرقتها بتاريخ 6 فبراير الماضى، من "ع ح م"ــ 48 سنة، بدون عمل، مقيم دائرة قسم ثان العريش والمحرر عنها المحضر رقم 354 لسنة 2016 جنح ثان العريش.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة حقيبة "س ف م" 26 سنة، ربه منزل، مقيمة العريش بداخلها هاتف محمول ماركة سامسونج ومبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية، المحرر عنها المحضر رقم 405 لسنة 2016 جنح ثان العريش، وسرقة حقيبة "س م ا" عن بلاغ زوجها "أ ح ح"، مواليد 47 سنة، عامل، مقيم العريش، وبداخلها مبلغ مالى 210 جنيهات وهاتف محمول ماركة سامسونج وبعض المتعلقات الشخصية، المحرر عنها المحضر رقم 243 لسنة 2016 إدارى ثان العريش، سرقة حقيبة "ف أ م"، مواليد 47 سنة، موظفة مقيمه العريش، وبداخلها مبلغ مالى 800 جنيه وهاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية ،المحرر عنها المحضر رقم 412 لسنة 2016 جنح ثان العريش.

وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، وبعرضها على المجنى عليهن تعرفا عليها، وتحرر المحضر رقم 31 أحوال قسم شرطة ثان العريش فى 11/3/2016..وجارى العرض على النيابة العامة.

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