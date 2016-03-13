مجمع البحوث الإسلامية: الوضوء بـ"الأظافر الصناعية" باطل ولا تصح الصلاة

قال مجمع البحوث الإسلامية ، إن "الأكريلك" طبقة توضع على الأظافر فتعطيها شكلا جميلا يرغب فيه بعض الناس ، ولما كانت هذه المادة ذات جرم فإنها تمنع وصول ماء الوضوء إلى أظافر اليدين، وهو ما يؤدى إلى عدم صحة الوضوء وكذا الغسل الواجب كغسل الجنابة و الحيض وإذا لم تصح الطهارة فلا تصح الصلاة قطعا .

وأضاف ردا على سؤال هل تجوز الصلاة والوضوء مع العلم أنى قمت بتركيب نوع من أنواع الأظافر (يسمى بالأكريلك؟):" الوضوء بهذه الأظافر الاصطناعية باطل فإن أمكن خلعها لأجل الوضوء ثم تلبسها السائلة بعد الوضوء فإن الصلاة حينئذ صحيحة شريطة أن تكون المواد التى تصنع منها هذه الأظافر طاهرة" .

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