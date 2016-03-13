نائب برلمانى يطالب بإنشاء "مجلس أعلى" للسياحة برئاسة السيسى

أكد النائب محمد عبده عن حزب الوفد، أن السياحة فى مصر تحتاج إلى ثورة للخروج من الأزمة الطاحنة التى تمر بها ، مشيرا الى أنها المخرج الرئيسى للاقتصاد المصرى، حيث تحتاج لتضافر الجهود من أجل النهوض بهذا المرفق الذى يعد عمودا فقريا للاقتصاد.

وطالب عبده، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة انشاء المجلس الأعلى للسياحة على أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس هذا المجلس نظرا لأهمية هذا الملف وخطورته، على أن يضم وزراء السياحة السابقين والمهتمين بهذا القطاع والوزارات التى لها علاقة بهذا الملف مثل وزارات الداخلية والطيران المدنى والنقل والمواصلات ومحافظى المدن السياحية.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للعمل فى هذا القطاع مبنية على إعادة تثقيف وتأهيل العاملين بهذا القطاع لتغير الصورة الذهنية التى تنتاب السائح من خلال معاملته مع العاملين فى هذا القطاع، مضيفا :"من الضرورى أن يكون هناك عدة مستويات مختلفة فى الخدمة المقدمة للسائح بتوفير فنادق بأسعار متوسطة وبسيطة إضافة للفنادق ذات الخدمات المميزة".

وشدد النائب، على ضرورة الاستعانة بخبرات أجنبية فى مجال التسويق السياحى تكون مهمتها الرئيسية وضع حلول عاجلة وخطة طويلة الأمد لمستقبل السياحة فى مصر، إضافة الى وضع خطة تسويقية بالتنسيق مع قنوات أجنبية لعرض أفلام وثائقية وفقرات إعلانية عن معالم مصر السياحية.

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