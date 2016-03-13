أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب برلمانى يطالب بإنشاء "مجلس أعلى" للسياحة برئاسة السيسى

Google+ Print
نائب برلمانى يطالب بإنشاء "مجلس أعلى" للسياحة برئاسة السيسى نائب برلمانى يطالب بإنشاء "مجلس أعلى" للسياحة برئاسة السيسى
أكد النائب محمد عبده عن حزب الوفد، أن السياحة فى تحتاج إلى ثورة للخروج من الأزمة الطاحنة التى تمر بها ، مشيرا الى أنها المخرج الرئيسى للاقتصاد المصرى، حيث تحتاج لتضافر الجهود من أجل النهوض بهذا المرفق الذى يعد عمودا فقريا للاقتصاد.

وطالب عبده، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة انشاء المجلس الأعلى للسياحة على أن يكون الرئيس عبد الفتاح على رأس هذا المجلس نظرا لأهمية هذا الملف وخطورته، على أن يضم وزراء السياحة السابقين والمهتمين بهذا القطاع والوزارات التى لها علاقة بهذا الملف مثل وزارات الداخلية والطيران المدنى والنقل والمواصلات ومحافظى المدن السياحية.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للعمل فى هذا القطاع مبنية على إعادة تثقيف وتأهيل العاملين بهذا القطاع لتغير الصورة الذهنية التى تنتاب السائح من خلال معاملته مع العاملين فى هذا القطاع، مضيفا :"من الضرورى أن يكون هناك عدة مستويات مختلفة فى الخدمة المقدمة للسائح بتوفير فنادق بأسعار متوسطة وبسيطة إضافة للفنادق ذات الخدمات المميزة".

وشدد النائب، على ضرورة الاستعانة بخبرات أجنبية فى مجال التسويق السياحى تكون مهمتها الرئيسية وضع حلول عاجلة وخطة طويلة الأمد لمستقبل السياحة فى مصر، إضافة الى وضع خطة تسويقية بالتنسيق مع قنوات أجنبية لعرض أفلام وثائقية وفقرات إعلانية عن معالم مصر السياحية.


>- السياحة تعلن نتائج زيارة الوفد الأمنى الألمانى لمطارى الغردقة ومرسى علم

- إقبال كثيف على الرحلات المجانية لزيارة المعالم السياحية فى الفيوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر