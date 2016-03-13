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"الوفد" ينتهى من القوانين المكملة للدستور ويجمع توقيعات النواب عليها

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"الوفد" ينتهى من القوانين المكملة للدستور ويجمع توقيعات النواب عليها "الوفد" ينتهى من القوانين المكملة للدستور ويجمع توقيعات النواب عليها
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن حكومة ظل الوفد انتهت من جميع القوانين المكملة للدستور، وتضع الهيئة البرلمانية للوفد الأولويات حسب أهميتها فى الأجندة التشريعية للحزب تمهيدًا لتقديمها للبرلمان، لافتا إلى أنه من بين القوانين التى انتهى الوفد منها وسيتم تقديها للبرلمان فور الانتهاء من جمع توقيعات 60 نائبا عليها "الإدارة المحلية، التأمين الصحى".

وأكد البدوى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور محمد نصر انتهى من صياغة قانون التأمين الصحي بشكل نهائى وكذلك النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتهى من قانون المحليات، لافتا إلى أن الهيئة البرلمانية تنتهى من الأجندة التشريعية للوفد خلال الدورة التشريعية الأولى للبرلمان.

وكشف رئيس حزب الوفد، أن من بين القوانين المكملة للدستور" قانون التعاونيات الزراعية – تعاونيات الصيادين - الملكية الفكرية - وقانون طرح النهر "، مؤكداً أن اجتماعات متتالية للهيئة البرلمانية للوفد للانتهاء من كل القوانين فى أسرع وقت وهناك 17 نائبًا فى البرلمان يحملون مبادئ الوفد يوقعون على القوانين التى يقدمها الوفد.


>الهيئة البرلمانية لـ"الوفد" تناقش اليوم القوانين المكملة للدستور

"الوفد": يوجد إصرار داخل البرلمان لتمرير مادة الائتلافات بوضعها الحالى

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