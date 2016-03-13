أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نبيل العربى يزور موريتانيا للتحضير للقمة للعربية الـ 27

Google+ Print
نبيل العربى يزور موريتانيا للتحضير للقمة للعربية الـ 27 نبيل العربى يزور موريتانيا للتحضير للقمة للعربية الـ 27

>ذكر مصدر رسمى موريتانيا أن الدكتور نبيل العربى الأمين العام جامعة الدول العربية سيقوم بزيارة فى وقت لاحق لموريتانيا تستهدف التحضير للقمة العربية الـ 27 التى تستضيفها العاصمة نواكشوط أواخر يوليو القادم.

وأضاف المصدر إنه سيتم إيفاد بعثة من الجامعة العربية الى موريتانيا فى شهر يونيو المقبل ضمن هذه التحضيرات.

ويولى الموريتانيون اهتماما كبيرا لاحتضان عاصمتهم لأول قمة عربية فى تاريخها ، وبات الموضوع يطغى على غيره من الأحاديث فى بلد يتنفس السياسة ويرتبط أبناؤه ارتباطا روحيا بأمتهم العربية.

كانت العاصمة الموريتانية - التى يطلق على أكبر شوارعها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر - من أكثر العواصم العربية تأثرا بما يجرى فى القمم العربية السابقة.

ويرى المراقبون فى نواكشوط أن القمة المنتظرة ستشكل دفعا كبيرا للعلاقات الموريتانية العربية وستقرب العرب أكثر من هذا البلد البعيد جغرافيا والقريب روحا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365