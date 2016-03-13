نبيل العربى يزور موريتانيا للتحضير للقمة للعربية الـ 27

>ذكر مصدر رسمى موريتانيا أن الدكتور نبيل العربى الأمين العام جامعة الدول العربية سيقوم بزيارة فى وقت لاحق لموريتانيا تستهدف التحضير للقمة العربية الـ 27 التى تستضيفها العاصمة نواكشوط أواخر يوليو القادم.

وأضاف المصدر إنه سيتم إيفاد بعثة من الجامعة العربية الى موريتانيا فى شهر يونيو المقبل ضمن هذه التحضيرات.

ويولى الموريتانيون اهتماما كبيرا لاحتضان عاصمتهم لأول قمة عربية فى تاريخها ، وبات الموضوع يطغى على غيره من الأحاديث فى بلد يتنفس السياسة ويرتبط أبناؤه ارتباطا روحيا بأمتهم العربية.

كانت العاصمة الموريتانية - التى يطلق على أكبر شوارعها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر - من أكثر العواصم العربية تأثرا بما يجرى فى القمم العربية السابقة.

ويرى المراقبون فى نواكشوط أن القمة المنتظرة ستشكل دفعا كبيرا للعلاقات الموريتانية العربية وستقرب العرب أكثر من هذا البلد البعيد جغرافيا والقريب روحا.

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