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حبس قهوجى لطعنه عاملا عاتبه على سرقة محفظة نقوده بالعمرانية

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حبس قهوجى لطعنه عاملا عاتبه على سرقة محفظة نقوده بالعمرانية حبس قهوجى لطعنه عاملا عاتبه على سرقة محفظة نقوده بالعمرانية
أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة بحبس قهوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى قتل عامل عاتبه لاستيلائه على محفظة نقوده بالعمرانية.

كانت مباحث قسم شرطة العمرانية قد تلقت بلاغا من مستشفى أم المصريين، يفيد استقبالها عاملا مصابا بجروح طعنية بالظهر، ولا يمكن استجوابه.

بإجراء التحريات تبين حدوث مشادة بين المصاب وعامل بمقهى، وذلك بسبب مغافلة القهوجى للعامل والاستيلاء منه على حافظة نقوده، وأثناء معاتبة المجنى عليه له تعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بمطواة. تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته المطواة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


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