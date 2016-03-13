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كهرباء الفيوم: إلغاء قرار توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة

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كهرباء الفيوم: إلغاء قرار توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة كهرباء الفيوم: إلغاء قرار توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة
قال المهندس حسين الصباغ وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة الفيوم، إنه صدر قرار بإلغاء القرار السابق الخاص بتوصيل المرافق ومنها الكهرباء للعقارات والمبانى المخالفة بالمحافظة.

وأشار الصباغ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عقب صدور قرار سابق بتوصيل المرافق للعقارات والمبانى المخالفة وتم توصيل الكهرباء لعدد من هذه المبانى، إلا أنه عقب ذلك تم إلغاء هذا القرار وتم وقف توصيل الكهرباء حاليا لأى مبنى مخالف.


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