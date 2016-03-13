جامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف الثانى الثلاثاء القادم

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس أنه تقرر إقامة ملتقى التوظيف الثانى بالجامعة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى مزيد من فرص التواصل بين الجامعه وخريجيها المتميزين مع الشركات والمؤسسات والهيئات المختلفة، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الإقليم من خريجى الجامعة.

ومن المقرر أن يحضر افتتاحات فعاليات المؤتمر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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