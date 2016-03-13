300 ألف طن قمح رومانى وأوكرانى لانتاج الخبز المدعم تصل البلاد 26 مارس

أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول 300 ألف طن قمح رومانى وأرجنتينى وأوكرانى وفرنسى، اعتبارا من يوم 26 مارس ولمدة 10 أيام وذلك بعدما تعاقدت الهيئة من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية، وذلك فى إطار تأمين احتياجات مصر من القمح لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الهيئة تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية، طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود قس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا.

وأوضح عبد الفتاح، أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة.

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