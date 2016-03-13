فصائل فلسطينية تطالب بعزل مدير الأونروا احتجاجا على خفض الخدمات الطبية

>دعت قيادات الفصائل الفلسطينية فى لبنان إلى رحيل المدير العام لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" فى لبنان ماثياس شمالي، لإصراره على تقليص الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين.

وأعلنت خلية (لجنة) الأزمة المنبثقة عن القيادات السياسية الفلسطينية فى بيان صدر عن اجتماعها الدورى أمس السبت، أن "شعار الخلية للتحركات الاحتجاجية مع بداية الأسبوع القادم سيكون: ماثياس شمالى أنت فشلت...فلترحل".

وأعرب ممثلو الفصائل الفلسطينيّة فى الاجتماع عن "خيبة أمل خلية الأزمة من اللقاء، الذى عقد فى مقر مفوضية الأمم المتحدة بلبنان، بين القيادة السياسية الفلسطينية والمدير العام لوكالة الأونروا فى لبنان ماثياس شمالي، برعاية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان السيدة سيغريد كاغ، والمدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، الذى أظهر خلاله شمالى إصراره وتمسكه بتنفيذ قراراته وإجراءاته التعسفية، التى طالت كافة الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، شكل مفصلا جديدا فى المواجهة، التى تخوضها الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ومعها اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان".

وأكدوا "تمسك الخلية بالتوجهات التى رسمتها القيادة السياسية الفلسطينية، التى تتضمن مواصلة التحركات الاحتجاجية حتى تحقيق كافة المطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضحوا أن أبرز المطالَب هى التغطية الكاملة 100% للعلاج الطبى وإعادة صرف بدل الإيواء للاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا.

كما أكدوا ضرورة العودة عن كافة الإجراءات، التى اتخذتها إدارة وكالة الأونروا والمتعلقة بالتربية والتعليم، والتى نتج عنها تخفيض مستوى التعليم، وتدنى نسبة النجاح وارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس".

>ودعوا أبناء الشعب الفلسطينى فى كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية فى لبنان، إلى "التحلى بالصبر والحكمة وطول النفس، فى مواجهة سياسية تقليصات وكالة الأونروا، والحفاظ على ذات الروح العالية والالتزام الخلاق بأعلى مستوياته، الذى أظهروه فى المشاركة بالتحركات والنشاطات الاحتجاجية ضد قرارات وإجراءات وكالة الأونروا".

وطالبوا بعدم السماح لمير الأونروا بزيارة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى أن يتراجع عن قراراته وإجراءاته التعسفية، وأن يقدم اعتذارا للاجئين الفلسطينيين على الاضرار، التى الحقتها قراراته بصحتهم وبحياتهم وحياة أبنائهم".

وكشفوا أن "الخلية ستعمل على تجهيز وتحضير ملف كامل عن كل الاثار السلبية والاضرار المادية والمعنوية والنفسية والصحية، التى سببتها سياسة شمالي، بعد تقليص الخدمات والمساعدات، وحجبها عن اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان، لمقاضاته قانونيا أمام الجهات الدولية المعنية".

وقرروا أنه "يمنع على كافة مدراء المناطق فى وكالة الأونروا، من مزاولة أعمالهم فى المخيمات أو المدارس، التى تقع خارج النطاق الجغرافى للخيمات والتجمعات، فى الايام التى تقرر فيها خلية الازمة إغلاق مكاتبهم".

ولفتوا إلى أنه "الخلية ستبدأ بالتحضير للقيام بحملة توقيعات فى كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية فى لبنان، على عريضة تتضمن المطالبة بتنفيذ القرار 194"، مؤكدين "التمسك بوكالة الأونروا، باعتبارها شاهد دولى على نكبة فلسطين ورفض لكل القرارات والإجراءات، التى صدرت عن إدارتها فى لبنان، والتى استهدفت الاحتياجات والقضايا المطلبية والمعيشية الانسانية للاجئين الفلسطينيين، مع بداية الأسبوع وسيتم الإعلان عنها خلال زيارة الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون للبنان أواخر الشهر الحالي".

وأقروا ختاما، برنامج التحركات للاسبوع المقبل، الذى سيبدأ تنفيذه بعد غد الاثنين والتى ستبدأ بإغلاق المكتب الرئيس لوكالة الأونروا فى لبنان-، من المدخلين الشرقى والغربى واغلاق مكاتب مدراء المخيمات فى وكالة الأونروا.

وسيتم يوم الخميس تنظيم مسيرات وتجمعات جماهيرية احتجاجية ظهرا، فى كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية فى لبنان، بالتزامن مع توقيت انتهاء اليوم الدراسى للطلاب.

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