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طحنون بن محمد يعزي حميد بخيت المنصوري بوفاة والده

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طحنون بن محمد يعزي حميد بخيت المنصوري بوفاة والده طحنون بن محمد يعزي حميد بخيت المنصوري بوفاة والده

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية مساء أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله بخيت بن فاضل بن عصيان المنصوري إلى ابنه «حميد» وإخوانه وذلك في منزل الأسرة في منطقة المرخانية بمدينة العين.

كما قدم التعازي إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

وتوجه سموه بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان. وعبر أبناء الفقيد عن امتنانهم لسموه لمشاركته أحزانهم داعين الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.

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