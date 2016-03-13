انطلاق المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات "مارلوج 5" بالإسكندرية اليوم

تنطلق فاعليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات (مارلوج 5) اليوم الأحد، الذى ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للموانئ والمرافق (IAPH) ومؤسسة ميناء فالينسيا – أسبانيا بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، وذلك حتى 15 مارس 2016.

ويحضر فاعليات المؤتمر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، جورج بركات بيتى، وزير شئون البحرية فى دولة بنما.

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