حبس عاطل لاتهامه بسرقة السيارات بواسطة توصيل الأسلاك بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاشتراك مع آخر هارب فى سرقة السيارات، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم الهارب.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر تفيد أن المتهم "ا.ع" عاطل متورط فى سرقة عدد من السيارات بدائرة القسم.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه، واعترف المتهم باشتراكه مع متهم هارب فى سرقة السيارات بواسطة كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، وأنه يقوم ببيع السيارات المسروقة لأحد عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.