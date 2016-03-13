تجديد حبس سائق ومشرفة 15 يوما بتهمة دهس طفلين خطأ بأتوبيس مدرسى فى البساتين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، حبس سائق أتوبيس مدرسى ومشرفة بمدرسة خاصة بمنطقة البساتين، فى واقعة اتهامهما بالقتل الخطأ لطفلين شقيقين بذات المدرسة عقب دهسهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أهالى دائرة القسم، يفيد بقتل طفلين أشقاء أمام عقارهما عقب دهس أتوبيس مدرستهما لهما، وبانتقال ضباط المباحث بصحبة عدد من الأفراد إلى مكان الحادث، لمناظرة الجثث والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة، تبين مقتل طفل بلغ من العمر 8 سنوات وشقيقته 4 سنوات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

يذكر أن أحمد عزت، مدير نيابة البساتين، أمر بحبس سائق أتوبيس ومشرفة بمدرسة خاصة، لاتهامهما بقتل خطأ وتعريض حياة أطفال للخطر، عقب دهس أتوبيس المدرسة ذاته لطفلين أشقاء، بالإضافة لتحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولى المدرسة.