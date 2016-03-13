القبض على صاحب محل حول مسكنه ورشة لتصنيع القنابل بحدائق القبة

تمكن رجال مباحث حدائق القبة، من القبض على صاحب محل، لقيامه بتحويل مسكنه ورشة لتصنيع القنابل اليدوية والإتجار فيها، واعترف المتهم بتصنيع القنابل بهدف بيعها للخارجين عن القانون، وضبط بحوزته قنبلتين وكمية من البارود المستخدم فى عمليات التصنيع.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة معلومات مفادها قيام "خالد ع م" 40 سنة، صاحب محل ومقيم عزبة أبو حشيش، باتخاذه من مسكنه ورشة لتصنيع القنابل اليدوية (مونه) بقصد الإتجار فيها وبيعها للخارجين عن القانون.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبتفتيش المسكن تم العثور على 2 قنبلة يدوية "مونة" وكمية من البارود الأسود وزنت 250 جرام وكمية من البارود الأبيض وزنت 250 جرام .

وبمناقشته اعترف بحيازته للقنابل بقصد الإتجار وبيعها للخارجين عن القانون والبلطجية، فتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس مسجل خطر تم ضبطه وبحوزته 110 قنابل مونة داخل مسكنه بحدائق القبة

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