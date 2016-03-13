تحميل وتفريغ 29 ألف و 243 طن بضائع بقناة السويس من اتجاه الجنوب خلال يناير

قال الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال شهر يناير 2016 تحميل وتفريغ كميات بضائع وصلت الى 29243 الف طن فى اتجاه الجنوب.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن مناطق التحميل جنوب قناة السويس شهدت تحميل 29243 ألف طن، حيث شهدت منطقة شرق جنوب شرق البحر المتوسط عبور 5022 ألف طن ومنطقة شمال البحر المتوسط 5528 ألف طن وغرب جنوب غرب البحر المتوسط 3680 ألف طن، وشهدت منطقة البحر الأسود تحميل 4279 ألف طن ومنطقة شمال غرب أوربا تحميل 6641 ألف طن ومنطقة يحر البلطيق 1110 ألف طن وأمريكا 1167 ألف طن بضائع، كما تم تحميل 1816 ألف طن إلى مناطق أخرى .

وأشارت التقارير الى أن القناة شهدت من الجنوب خلال شهر يناير 2016 تفريغ 29243 ألف طن، حيث شهدت مناطق البحر الأحمر تفريغ 8289 ألف طن ومنطقة شرق أفريقيا تفريغ 304 ألف طن وتفريغ 6637 ألف طن لمنطقة الخليج العربى ومنطقة جنوب أفريقيا شهدت تفريغ 2620 ألف طن، أما جنوب آسيا فشهدت تفريغ 1958 ألف طن ومنطقة جنوب شرق آسيا شهدت تفريغ 8210 ألف طن ومنطقة الشرق الأقصى شهدت تفريغ 3792 ألف طن ومنطقة أستراليا 53 ألف طن .

عبور 298 سفينة قناة السويس بخمول 15.5 مليون طن خلال ستة أيام

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عبور 53 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

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تحميل وتفريغ 1424 سفينة بحمولة 80612 ألف طن خلال يناير الماضى

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