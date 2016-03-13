محافظ الغربية: إنشاء 110 مصانع جديدة لتشغيل 25 ألف شاب

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أن مدينة المحلة ذات طابع خاص، لذلك بدأ بتنفيذ وتوصيل الشبكات الداخلية للمرافق بمنطقة الصناعات النسيجية المراد إقامتها داخل زمام شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى ، ويتكون المشروع من ثلاث مناطق صناعية مقسمة إلى قطع بمساحات مختلفة.

وأوضح أن عملية إقامة المشروع تهدف لتطوير الصناعات المصرية بمشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة بحوالي 2 مليار جنيه، وخلق 25 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالى 110 مصانع جديدة .

وقال اللواء صقر لـ"اليوم السابع": إن المواطن جزء من فساد المحليات، ولولا من يدفع الرشاوى ويطالب بتمرير المخالفات مقابل دفع أموال لقُضِى علي الفساد نهائيا، مطالبا بالحزم فى قانون المبانى المخالفة، وتحويله من جنحة إلى جناية، حتى يكون هناك رادع للحفاظ على أرواح المواطنين من العقارات المخالفة للشروط، وإنقاذ الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من التآكل والزحف العمرانى المخالف.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه جار إعداد منطقة لوجستية على مساحة 85 فدان على طريق طنطا- قطور، مشيرا أنه عقد اجتماعا مع ممثلى شركة فرن برو الأمريكية والمسئولة عن إقامة المنطقة اللوجيستية، لبحث المعوقات التى تعوق تنفيذ المشروع مثل استكمال تغطية بعض المسطحات المائية الموجودة أمام المنطقة ورفع كفاءة الطريق المواجه لها لتسيير الحركة المرورية للسيارات، واستكمال تنفيذ شبكات المرافق.

وتتكون المنطقة من عدد من المشاريع الهامة والحيوية، أبرزها مول تجارى إقليمي ومساحة تضم مخازن ومحلات ومساحة أوتو زون لخدمه وصيانة السيارات، ومساحة فندق ملحق به نادى اجتماعى ومدة تنفيذ المشروع 36 شهر كحد أقصى، ويخدم أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة ويوفر المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار أن هناك تعليمات صريحة، لمديرى المستشفيات والإدارات الصحية بحسن استقبال المريض بالمستشفيات وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمعرفه إدارة المستشفى والكادر الطبى بها، مؤكدا أنه تم توفير 8 مليون جنيه لشراء أدوية لمستشفيات المحافظة.

وأكد أنه جار توفير 104 مواقع لبناء مدارس تعليم أساسى عليها بنطاق المحافظة لتوفير الخدمة التعليمية بالمناطق ذات الاحتياج والأكثر كثافة وتم حصر المواقع التابعة لأملاك الدولة، أو تبرعات جهود ذاتية، وسيتم البدء فعليا خلال الأشهر القليلة القادمة.

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