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نصائح وتمارين لتقوية عضلات الفخذ والتخلص من السلوليت وترهل الجلد

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نصائح وتمارين لتقوية عضلات الفخذ والتخلص من السلوليت وترهل الجلد نصائح وتمارين لتقوية عضلات الفخذ والتخلص من السلوليت وترهل الجلد
السلوليت الذى يظهر على الجلد، خاصة فى منطقة الفخذين، فضلا عن ترهلات وسمنة الجزء الأسفل من الجسم، من أكثر المشكلات التى تواجه نسبة كبيرة من النساء والرجال على السواء، فالرجل كلما تقدم فى العمر تغيرت قدراته الجسدية وطبيعة حركته وبالتالى تتراكم فى جسده، فيما تعد المرأة أكثر عرضة للسمنة والسلوليت وتهدل الجلد بسبب تكرار الحمل والولادة، وتغير النظام الحركى والغذائى لها.

وأوضح الدكتور ضياء عوض - استشارى العلاج الطبيعى - أن التخلص من السلوليت وترهلات الجلد يحتاج إلى الصبر والإصرار، لأن هذه الدهون الموضعية المتراكمة تكونت فى فترة طويلة وغيرت من ملمس وشكل الجلد.

ونصح الدكتور ضياء عوض المصابين بالسلوليت وترهلات الجلد بتجنب الجلوس فترات طويلة دون تغيير الوضع، كذلك تجنب الوجبات الدسمة واللحوم الملبسة والطعام السمين من كرشة وممبار، وأيضا تجنب قلة الرياضة والكسل والنوم الكثير، مع شرب المياه بكميات مما يساعد على إذابة الدهون الموضعية بسرعة.

وتابع استشارى العلاج الطبيعى: هناك تمرين مفيد للتخلص من سلوليت الفخذين وشد عضلاتهما بجانب التخلص من السمنة التحتية للجسم والكرش، وفيه ينام الشخص على سطح مستو، مع رفع ساقيه وتبديلهما كأنه يقود دراجة ويستمر فى هذا التمرين مدة لا تقل عن 50 ثانية، ثم يأخد قسطا من الراحة لمدة 5 ثوان ويعود للتبديل لأكثر من 12 مرة.


>5 نصائح للقضاء على السيلوليت أهمها ممارسة الرياضة

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