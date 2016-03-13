محافظ المنوفية يحل مسئولى مدرسة الإيمان بقويسنا للنيابة العامة

أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بإحالة المخالفات المالية الخاصة بمدرسة الإيمان التابعة لإدارة قويسنا للنيابة العامة، بناءاً على تقرير اللجنة التى أمر المحافظ بتشكيلها لفحص المخالفات بالمدرسة.

وتبين بالفحص أن إجمالى المبالغ الزائدة التى قامت المدرسة بتحصيلها من زيادة كثافة الفصول بمراحل رياض الأطفال والإبتدائى بالعامين الماضين والعام الحالى قد تجاوزت (2.141.618) جنيه بخلاف فوائد التأخير، وعدم تمكين أعضاء اللجنة المكلفة بالفحص من الاطلاع على المستندات الخاصة بالمرتبات والعاملين بالمدرسة من الإدراة.

واتضح أن جميع مرتبات العاملين بالمدرسة مخالفة للقرار الوزارى 420 لسنة 2014، حيث أنه يتم الصرف بالزيادة للبعض وبالنقص للبعض الأخر، والتأمين على العاملين بالمدرسة غير مطابق لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما قامت إدارة المدرسة باستحداث فصلين رياض اطفال بالمخالفة للقانون، ووجود عدد من الإيصالات الوهمية الصادرة عن إدارة المدرسة لأولياء الأمور.

محافظ المنوفية يحيل مخالفات مدرسة فى قويسنا للنيابة الإدارية

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