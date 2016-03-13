فلاحو أسيوط يشكون نقص مياه الزراعة بالترع والمصارف.. و"الرى" تنفى

اشتكى فلاحو أسيوط من انخفاض مستوى المياه بالمحافظة فى الوقت الذى يستعد فيه الفلاحون لزراعة المحاصيل الصيفية، والتى تحتاج بشكل كبير إلى كميات وفيرة من المياه وذلك نظرا لطبيعة الجو وطبيعة المحاصيل التى تزرع، ففى أسيوط يستعد الفلاحون لزراعة محصول القطن وهو من المحاصيل الصيفية التى تزرع بمساحات كبيرة بالمحافظة، ويحتاج هذا المحصول إلى أكثر من مرة للرى فى بداية زراعته.

ولاحظ الفلاحون انخفاض منسوب المياه وخاصة فى نهاية الترع والمصارف وخاصة بمركز ديروط، الأمر الذى أكده مسئول بالرى، وأشار أنه ليس له علاقة إطلاقا بـ"سد النهضة"، وأن هذه النسب تقل فى هذه التوقيتات من السنة.

وقال على عبد الباسط من قرية بنى يحيى بديروط، إن هناك انخفاضا ملحوظا فى منسوب المياه بمركز ديروط وخاصة بنهايات الترع، مما أثر بالسلب على الزراعة، حيث قلت نسبة المياه المخصصة للرى، وأصبح الموتور غير قادر على سحب المياه نظرا لبعد منسوب المياه عن طلمبات السحب.

وأضاف سيد عمران، أن أهالى القرية لاحظوا انقطاع المياه على الأدوار المرتفعة فيما بدت المياه ضعيفة فى الأدوار الأرضية والمنخفضة، وعجزت المواتير عن سحب المياه لمدة ثلاثة أيام متتالية، وكنا نضطر لتحويل المياه من الأدوار الأرضية.

ومن جهتها قالت المهندسة عزة تاج الدين، وكيل وزارة الرى بأسيوط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن توزيع مناسيب المياه يتم وفقا لخطط وزارة الرى.

وأشارت إلى أن حصة مناسيب المياه الحالية بمحافظة أسيوط تلبى احتياجات المزارعين والزراعة، وأضافت أنه لم ترد إلى المديرية أى شكاوى على الإطلاق من نقصان فى منسوب المياه، فالمنسوب يحدد وفقا للمواسم ولتوزيع الحصص من الوزارة على المحافظات.

ومن ناحيته قال المهندس محمد صلاح رئيس هيئة المياه والشرب والصرف الصحى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن محافظة أسيوط لديها ٣ من مناسيب المياه وهى المنسوب الأدنى والمنسوب الأعلى والمنسوب المتوسط، ومحطات محافظة أسيوط تعمل على المنسوب المتوسط وهو المنسوب المناسب للمحافظة، وأشار صلاح خلال تصريحاته، إننا لسنا بحاجة شديدة للمياه خلال هذه الأيام وحتى العشرة أيام المقبلة، فالمحافظة الآن فى موسم حصاد ولا تحتاج إلى المياه بشكل كبير، وبعد ١٠ أيام سينتهى موسم الحصاد وتبدأ المحافظة فى موسم الزراعات الصيفية، وبعد ذلك ستتحول المياه إلى المنسوب الصيفى تلقائيا وبالتالى ستزيد نسبة المياه طبقا لاحتياجات المواطنين والزراعات الصيفية، مضيفا أن جميع محطات المياه بالمحافظة تعمل بكفاءة، وبشكل جيد ولم ترد إلينا أية شكاوى بخصوص انقطاع المياه، وجميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها طبقا لمنسوب المياه بها.

وفى نفس السياق قال مصدر بمديرية الرى بأسيوط لـ"اليوم السابع"، إن منسوب المياه فى مراكز أسيوط طبيعى، باستثناء مركز ديروط فهناك نقص فى منسوب المياه عن الحصة المخصصة للمركز، وهناك تأثير طفيف على رى الزراعات خلال هذه الفترة، ولكن فترة نقص منسوب المياه أمر طبيعى خلال هذه الفترة بسبب انتهاء الموسم الشتوى، وأيام قليلة وسيبدأ الموسم الصيفى وتزيد حصة المركز من المياه ومحافظة أسيوط أخذت حصتها بالكامل.

وأكد المصدر أن نقص منسوب المياه بالمركز ليس له علاقة بسد النهضة، وهذا أمر طبيعى ويحدث كل عام.

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