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الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف يُنظم حملة توعية للتبرع بالدم

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الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف يُنظم حملة توعية للتبرع بالدم الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف يُنظم حملة توعية للتبرع بالدم
أعلنت لجنة الصحة العامة بالاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بنى سويف، عن بدء فعاليات حملة التوعية للتبرع بالدم، من صباح اليوم الأحد إلى الخميس 18 مارس، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى بمديرية الصحة وبنك دم المستشفى الجامعى.

وأكد بيان للاتحاد، أن الحملة ستشمل مدرستى سان مارك والأقباط، جامعة بنى سويف، كلية الصيدلة، ميدان حارث بمدينة بنى سويف، وقرية الزيتون شمال المحافظة.

وأضاف البيان، أن الحملة التى ينظمها الاتحاد فى الوقت نفسه من كل عام؛ تهدف إلى زيادة وعى المواطنين بأهمية التبرع بالدم على مدار العام، فضلاً عن توعيتهم بفوائده الصحية للمتبرعين.


>الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة بنى سويف يُنظم حملة توعية للتبرع بالدم غدًا

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