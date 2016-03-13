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مسئول روسى:على المعارضة السورية التخلى عن مطالبها بالتنحى الفورى للأسد

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مسئول روسى:على المعارضة السورية التخلى عن مطالبها بالتنحى الفورى للأسد مسئول روسى:على المعارضة السورية التخلى عن مطالبها بالتنحى الفورى للأسد

>طالب أليكسى بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة فى جنيف المعارضة السورية المتشددة بالتخلى عن مطالبها بالتنحى الفورى للرئيس السورى بشار الأسد من منصبه.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن بورودافكين قوله "موسكو لديها قلق من إصرار المعارضة المتشددة على طرحها مطلب رحيل الأسد كشرط مسبق وأن هذا هو الذى ترى فيه برنامجها".

وأضاف أنه كون مثل هذه المطالب غير الواقعية لا يمكن أن تتحقق على الصعيد العملى يدل على أن هؤلاء المعارضين المتشددين ببساطة غير جاهزين فى الحقيقة لخوض مفاوضات وتوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن جميع الاتهامات الموجهة إلى روسيا بخرقها شروط وقف الأعمال القتالية فى سوريا عارية عن الصحة وباطلة، موضحا أن معارضى وقف القتال فى سوريا يحاولون دفع طرفى النزاع إلى مواصلة سفك الدماء ويدسون تقارير مزورة مفبركة تفيد بأن سلاح الجو السورى أو الروسى يوجه ضربات إلى منشآت مدنية مما يؤدى إلى خسائر هائلة بين المدنيين.

وتأتى تصريحات المسئول الروسى بالتزامن مع تصريحات من قبل المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية منذر ماخوس والتى انتقد فيها تصريحات وزير الخارجية السورى وليد المعلم التى أبرز فيها موقف دمشق من المفاوضات فى جنيف بشأن تسوية الأزمة السورية.
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