تقرير في الجول - ماذا يفعل الزمالك خارج ملعبه في انطلاقاته بإفريقيا

رحلة جديدة يبدأ الزمالك في إفريقيا مع انطلاق مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا خارج أرضه أمام يونيون دوالا الكاميروني. فماذا يفعل الفارس الأبيض دائما ببداية المشوار الإفريقي؟

الزمالك يحل ضيفا على دوالا الكاميروني عصر يوم الأحد في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لقاء هو الانطلاق لمشوار الزمالك في بطولة دوري الأبطال والتي حصد لقبها 5 مرات.

ولعب الزمالك 26 مباراة في بداية مشواره ببطولات الإفريقية (دوري الأبطال - كأس الكونفدرالية - كأس الكؤوس الإفريقية سابقا) خارج أرضه (منها كانت الذهاب وأخرى كانت العودة).

فاز في 10 مباريات وخسر 6 وتعادل 10 مرات.

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فكيف جاءت نتائج مباريات الزمالك في بداية مشواره الإفريقي خارج الديار؟ هذا ما يستعرضه FilGoal.com في التقرير التالي.

كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1976

مشوار الزمالك الإفريقي يبدأ أمام أهلي طرابلس الليبي. وكان لقاء العودة خارج الديار.

وخسر الزمالك 2-1 وجاء هدف الفريق الوحيد عن طريق أحمد عبد الحليم.

ولكن الخسارة لم تؤثر على الزمالك نظرا لأن الفريق فاز ذهابا في القاهرة 3-0 بفضل ثنائية حسن شحاتة وهدف طه بصري.

واستكمل الفريق مشواره في البطولة قبل أن يخرج من دور نصف النهائي.

كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1978

من جديد لقاء عودة الزمالك في إفريقيا يكون خارج الديار. وهذه المرة أمام الهلال السوداني.

وفاز الزمالك خارج أرضه 2-1 بثنائية حمامة ومحمد طاهر.

ليتأهل للدور المقبل وذلك لتعادله ذهابا في ملعبه 1-1 وسجل وقتها حمامة هدف الزمالك.

قبل أن يودع الزمالك المسابقة من الدور ربع النهائي.

دوري الأبطال 1979

وقتها الزمالك فاز ذهابا في ملعبه أمام سيمبا التنزاني قبل أن ينحسب الأخير في لقاء الإياب وبذلك لم يخض الفريق لقاء خارج ملعبه.

حتى مع التأهل، فقد انسحب الزمالك من الدور ربع النهائي.

دوري الأبطال 1984

الصفاقسي التونسي يواجه الزمالك. وأيضا لقاء الذهاب في مصر والعودة في تونس.

خارج أرضه، تعادل الزمالك 1-1 بهدف طارق يحيي ليضمن التأهل بعدما فاز ذهابا 3-0 وسجل الأهداف وقتها محمد حلمي وطارق يحيي وعادل عبد الواحد.

ونجح الزمالك في استكمال مشواره في البطولة بنجاح قبل أن يتوج بطلا لإفريقيا لأول مرة في تاريخه بعدما فاز على شوتينج ستارز النيجيري.

دوري الأبطال 1985

تعادل 1-1 يحكم مواجهة الزمالك أمام الهلال السوداني بعدما سجل محمد حلمي هدفا قاتلا للفارس الأبيض.

وقتها تأهل الزمالك إلى الدور المقبل نظرا لفوزه ذهابا في القاهرة برباعية مقابل لاشيء.

رباعية الزمالك جاءت وقتها عن طريق ناصر إبراهيم ومحمد حلمي وإيمانويل كوارشي.

وخرج الفريق من دور نصف النهائي ولم ينجح في الحفاظ على لقبه الإفريقي.

دوري الأبطال 1986

تعادل جديد 1-1 للزمالك خارج أرضه في بداية المشوار الإفريقي. أمام ليوباردز الرواندي.

النتيجة ضمنت تأهل الزمالك نظرا لفوزه ذهابا في القاهرة 5-1 بفضل ثنائيات جمال عبد الحميد وطارق يحيي وهدف أشرف قاسم.

وعاد الزمالك لمنصات التتويج وقتها ليرفع اللقب الإفريقي بعد الفوز بركلات الترجيح أمام إفريقيا سبور من كوت ديفوار.

دوري الأبطال 1987

هذه المرة تلقى الزمالك خسارة خارج ملعبه أمام نكانا الزامبي بهدف مقابل لاشيء.

ولكنها لم تتسبب في أي شيء نظرا لفوز الزمالك ذهابا بثنائية مقابل لاشيء.

وسجل أيمن يونس وطارق يحيي ثنائية الزمالك في الذهاب أمام نكانا.

قبل أن يودع الزمالك المسابقة في دور ربع النهائي.

دوري الأبطال 1989

الزمالك انسحب من مواجهة ماواردا السوداني في العودة والنتيجة 1-0 للفريق السوداني.

وودع الفريق البطولة رغم الفوز ذهابا في القاهرة 2-1 بفضل جمال عبد الحميد ونبيل محمود.

دوري الأبطال 1993

بعد غياب يبدأ الزمالك من جديد مشواره الإفريقي وهذه المرة الذهاب خارج أرضه وأمام ماليندي التنزاني.

وفاز الزمالك 1-0 بفضل هدف مصطفى نجم.

وكرر فوزه في العودة بالقاهرة ولكن هذه المرة بنتيجة كبيرة 4-0.

وجاءت الأهداف عن طريق مصطفى نجم وحسين عبد اللطيف ونبيل محمود وإيمانويل إيمينيكي.

وتوج الزمالك بطلا لإفريقيا ورفع اللقب الغالي بعد الفوز على كوتوكو الغاني بركلات الترجيح أيضا.

دوري الأبطال 1994

جور مايا الكيني يستضيف الزمالك في بداية المشوار الإفريقي.

وينجح الزمالك في العودة إلى القاهرة بالتعادل 1-1 بفضل هدف أحمد رمزي.

وفي لقاء العودة نجح الزمالك في الفوز 2-1 عن طريق أحمد رمزي وخالد الغندور.

وكاد الزمالك على مشارف الحفاظ على لقبه لولا اصطدامه بالترجي التونسي والذي فاز في تونس بثلاثية وتوج باللقب.

دوري الأبطال 1996

منافس الزمالك هذه المرة هو نادي سان ريز الموريتاني والذهاب كان في القاهرة والعودة خارجها.

وخسر الزمالك خارج أرضه 2-1 وسجل حسين عبد اللطيف هدف الفريق الوحيد.

ولكن تأهل الزمالك نظرا لفوزه ذهابا في القاهرة 3-1 بفضل أهداف محمد صبري وأحمد الكأس وقاسي سعيد.

وعاد الزمالك لمنصات التتويج الإفريقي بعد فوزه في النهائي أمام شاوتينج ستارز النيجيري بركلات الترجيح.

دوري الأبطال 1997

سانت جورج الإثيوبي يواجه الزمالك في بداية مشوار الحفاظ على اللقب.

الذهاب في القاهرة والعودة خارجها.

وتعادل الزمالك 1-1 خارج أرضه بفضل هدف قاسي سعيد.

وتأهل لفوزه ذهابا 2-0 بثنائية محمد صبري وأحمد الكأس.

كأس الاتحاد الإفريقي 1998

الزمالك يخسر في بداية مشواره بالبطولة خارج أرضه أمام جور مايا الكيني 1-0.

في العودة رد الزمالك بقوة وفاز برباعية مقابل لاشيء. وسجل إسماعيل كوليبالي ثنائية ومدحت عبد الهادي هدف وعبد الحميد بسيوني هدف.

وودع الزمالك البطولة وقتها من الدور التالي للتصفيات.

كأس الاتحاد الإفريقي 1999

الزمالك يحل ضيفا على رينيون وينجح في العودة إلى القاهرة بالتعادل السلبي.

وفاز الفريق بسهولة بلقاء العودة بثلاثية مقابل لاشيء سجل منها طارق السعيد هدفين ومحمد كمونة هدف.

وودع الفريق المسابقة من نصف النهائي.

كأس أبطال الكؤوس 2000

عودة من جديد إلى منصات التتويج الإفريقي. الزمالك بطلا لإفريقيا بعد مشوار بدأ أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وتعادل الزمالك في الذهاب خارج أرضه 1-1 بهدف عبد الحميد بسيوني.

وفاز في العودة برباعية ساحقة بفضل خالد الغندور وعبد الحميد بسيوني وعبد الحليم علي وإسماعيل كوليبالي.

وتوج الزمالك باللقب بعد الفوز على كانون ياوندي الكاميروني رغم الخسارة 2-1 في العودة ولكن الفوز في القاهرة 4-1 توجت الفريق بالبطولة.

كأس أبطال الكؤوس 2001

الزمالك فاز 1-0 أمام الهلال السوداني خارج أرضه بهدف عبد الحليم علي في لقاء الإياب.

وكان الزمالك قد فاز بنفس النتيجة في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف حسام حسن.

وخرج الفريق من البطولة من الدور ربع النهائي.

دوري الأبطال 2002

لقب إفريقي جديد كُتب باسم الزمالك. مشوار تتويج بدأ بمواجهة أي بي ار الرواندي.

تعادل سلبي في رواندا في الإياب ضمن التأهل للزمالك بعد اكتساحه للفريق الرواندي في لقاء الذهاب القاهرة.

الزمالك فاز في القاهرة 6-0 فسجل حازم إمام ثنائية وكل من حسام حسن ومحمد عبد الواحد وجمال حمزة ومحمد صبري هدف في المباراة.

بطولة انتهت بتتويج الزمالك بهدف تامر عبد الحميد الذي هز شباك الرجاء المغربي.

دوري الأبطال 2003

اكتساح بدأه الزمالك في البطولة ففاز خارج أرضه أمام نزويا الكيني 4-1 بفضل أهداف عبد الحليم علي وجمال حمزة وحازم إمام وطارق السعيد.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا في القاهرة 3-0 أيضا بأهداف عبد الحليم علي وحازم إمام وحسام حسن.

وودع الفريق البطولة من الدور الثاني للتصفيات.

دوري الأبطال 2004

هذه المرة تلقى الزمالك هزيمة قاسية وكبيرة خارج أرضه. أي بي أر الرواندي يفوز 4-1 على ضيفه الزمالك.

هدف عبد الحليم علي الوحيد لم ينقذ الزمالك وجعل الفريق يودع المسابقة من الدور الأول وذلك نظرا لفوزه ذهابا في القاهرة 3-2.

أهداف الذهاب جاءت عن طريق جمال حمزة وتامر عبد الحميد وحازم إمام. ولكن ثنائية الفريق الرواندي في القاهرة ثم رباعيته في روندا تسببت في إقصاء الزمالك من المسابقة.

دوري الأبطال 2005

عاد الزمالك من جديد لتحقيق الفوز خارج أرضه في بداية مشواره الإفريقي.

هدف عبد الحليم علي يكتب انتصار الزمالك أمام توسكر الكيني في كينيا.

ثم يكرر الزمالك فوزه في القاهرة بثلاثية مقابل هدف عن طريق طارق السعيد وسامح يوسف وعبد الحليم علي.

وقتها خرج الزمالك من الدور نصف النهائي بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام الأهلي.

دوري الأبطال 2007

فيتال أو من بوروندي هو منافس الزمالك في بداية مشوار الفارس الأبيض.

الزمالك يفوز خارج أرضه 1-0 بهدف حازم إمام وكان لقاء العودة.

في الذهاب بالقاهرة فاز الزمالك 4-1 بأهداف حازم إمام وعمرو زكي وطارق السعيد ومصطفى جعفر.

وودع الزمالك البطولة من الدور الثاني للتصفيات لصالح الهلال السوداني.

دوري الأبطال 2008

من جديد الزمالك يواجه أي بي ار الرواندي ويفوز خارج أرضه 2-1 بفضل مصطفى جعفر وجمال حمزة.

في العودة بالقاهرة كرر الزمالك فوزه 2-0 بثنائية محمود فتح الله وشريف أشرف.

واحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته ليودع البطولة.

دوري الأبطال 2011

4-0 هي نتيجة مباراة الزمالك أمام ألونيس ستار الكيني في كينيا في بداية المشوار بفضل أهداف محمود فتح الله وحسن مصطفى ومحمد أمين عودية وإبراهيم صلاح.

وفي القاهرة كرر الزمالك فوزه بسهولة وهذه المرة 1-0 بهدف محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ولكن الزمالك ودع البطولة بعد فوز غير كافي أمام الإفريقي التونسي وإلغاء المباراة في اللحظات الأخيرة لدخول الجماهير إلى أرضية الملعب.

دوري الأبطال 2012

تعادل الزمالك 1-1 أمام يانج أفريكانز في بداية مشواره بهدف عمرو زكي.

وفي العودة سجل أحمد حسام "ميدو" هدف انتصار الزمالك وتأهله على حساب يانج أفريكانز.

واحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته ليودع البطولة.

دوري الأبطال 2013

جازيلي من تشاد هو عقبة الزمالك في بداية مشواره الإفريقي. ولقاء العودة ينتهي 0-0.

ويتأهل الزمالك بسهولة نظرا لفوزه ذهابا 7-0 بفضل ثنائيات أحمد جعفر ومحمد إبراهيم وعبد الله سيسيه. وهدف أحمد حسن.

وهذه المرة احتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته وودع البطولة من جديد.

دوري الأبطال 2014

الزمالك فاز خارج أرضه أمام اتحاد دوانس النيجري بهدف حازم إمام.

وكان قد فاز ذهابا في القاهرة بثنائية محمد إبراهيم ومؤمن زكريا.

وودع الزمالك المسابقة باحتلاله المركز الأخير في مجموعته.

كأس الكونفدرالية 2015

المنافس هنا هو رايون سبورتس. الزمالك يكتسح الفريق الرواندي في رواندا 3-0 في لقاء الإياب.

أهداف أحمد عيد عبد الملك وعلي جبر وإبراهيم صلاح كتبت فوز وتأهل الزمالك.

وذلك بعد الفوز ذهابا في القاهرة بثلاثية مقابل هدف.

ثلاثية لقاء الذهاب جاءت عن طريق أحمد عيد هدفين وأحمد توفيق هدف.

وودع الزمالك البطولة من دور نصف النهائي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بمجموع 5-4.

فوز تونسي كبير 5-1 في الذهاب وانتصار أبيض بثلاثية غير كافية كتبت نهاية مشوار الزمالك في البطولة.

دوري أبطال إفريقيا 2016

كيف سيبدأ الزمالك مشواره خارج الديار في بطولة دوري أبطال إفريقيا؟