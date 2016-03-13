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الهيئة القومية للأنفاق تتلقى عرضا من شركات يابانية لتنفيذ "مترو الهرم"

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الهيئة القومية للأنفاق تتلقى عرضا من شركات يابانية لتنفيذ "مترو الهرم" الهيئة القومية للأنفاق تتلقى عرضا من شركات يابانية لتنفيذ "مترو الهرم"
أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، تلقى الهيئة عرض من شركات يابانية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الأنفاق المارة بشارع الهرم بطول بطول 19 كم و17 محطة، لافتا إلى أن الهيئة تعكف حاليا على دارسة العرض الفنى والمالى المقدم من الشركات اليابانية.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يجرى دراسة العرض المقدم بالاشتراك مع المكتب الاستشارى اليابانى الذى تم اختياره لهذه المرحلة، لافتا إلى أنه سيتم تمويل تنفيذ هذه المرحلة بمبلغ 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر يابانى بفائدة 0.2% وفترة سماح 10 سنوات.

وتبدأ المرحلة الأولى من الخط الرابع من المحطة التبادلية بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى علـــى حدود مدينة 6 أكتوبر مــــروراً بمنطقة حــدائق الأهرام ثم المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة لتتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد إلى محطــة المـلك الصالـــح للمــترو لتتقاطــع مــع الخــط الأول للمترو مارا حتى محطة الفسطاط.


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