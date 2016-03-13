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"دعم مصر": رأى مجلس الدولة فى قوانين ولائحة البرلمان استشارى وليس إلزاميا

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"دعم مصر": رأى مجلس الدولة فى قوانين ولائحة البرلمان استشارى وليس إلزاميا "دعم مصر": رأى مجلس الدولة فى قوانين ولائحة البرلمان استشارى وليس إلزاميا
أكد النائب علاء عبد المنعم، القيادى بائتلاف دعم والمتحدث باسمه ، أنه لا عبرة لاعتراض مجلس الدولة على أى مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أو الملاحظات التى يدونها حول اللائحة.

وأضاف عبد المنعم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن رأى مجلس الدولة على قوانين البرلمان استشارى وليست إلزاميا، موضحا أن ملاحظات مجلس الدولة حول اللائحة الداخلية للبرلمان لا تلزم المجلس الأخذ بها وإنما هى آراء استشارية شأنها شأن مذكرات النيابة أمام محكمة النقض أو آراء المفوضين أمام مجلس الدولة.

كان فقهاء القانون والدستور، حددوا خمس مواد تحمل شبهة عدم دستورية فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى من المنتظر أن يرسلها البرلمان إلى مجلس الدولة، أول الأسبوع المقبل بعد انتهاء لجنة الصياغة الثلاثية التى شكلها المجلس أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمراجعة جميع مواد مشروع اللائحة من حيث الصياغة وكتابة المذكرة الإيضاحية للائحة، التى توضح وتفسر وجهة نظر البرلمان فى مشروع اللائحة مواد مشروع اللائحة، وطبقا للمادة 190 من الدستور، التى تنص على أن مجلس الدولة يقوم بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، فإن مجلس الدولة من حقه أن يعدل فى مواد مشروع اللائحة بالحذف والإضافة لأن المراجعة تعنى التعديل.

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