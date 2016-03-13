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وزير خارجية اليمن:"الشرعية تسيطر على80%الأراضى..والحوثيين محصورين بصنعاء"

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وزير خارجية اليمن:"الشرعية تسيطر على80%الأراضى..والحوثيين محصورين بصنعاء" وزير خارجية اليمن:"الشرعية تسيطر على80%الأراضى..والحوثيين محصورين بصنعاء"
قال وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، إنه خلال الفترة الماضية اجتاح الحوثيين معظم المدن اليمنية بإستثناء المنطقة الشرقية، ولكن ونحن نقترب من العام الأول من مواجهة اليمنية والتحالف العربى ضد الانقلابيين الحوثيين، تسيطر الشرعية اليمنية على ما يقرب من 80 % من مساحة اليمن، وتابع:" الحوثيين محصورين الآن فى صنعاء وما وحولها".

وأضاف "المخلافى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن قوات الحكومة اليمنية تقترب الآن من العاصمة صنعاء بالإضافة إلى أن جنوب البلاد كافة لم يعد مع الحوثيين، مشدداً على أن الميليشيا الانقلابية باتت غير قادرة على الصمود والمواجهة، وتابع:" هى تنسحب منذ السيطرة على محافظة عدن أمام كل مواجهة.. هم الآن فى الفصل الأخير من الانقلاب الذى سينتهى قريباً".

وزير خارجية اليمن: الحوثيون قراصنة صغار يريدون تطبيق حكم الإمامة
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عبد الملك المخلافى: عبد الله صالح تلاعب بالحوثيين واستخدمهم للعودة للحكم
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