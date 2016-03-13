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بالفيديو - أتليتكو يقلص الفارق مع برشلونة بثلاثية في ديبورتيفو

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بالفيديو - أتليتكو يقلص الفارق مع برشلونة بثلاثية في ديبورتيفو بالفيديو - أتليتكو يقلص الفارق مع برشلونة بثلاثية في ديبورتيفو

(إفي): فاز أتليتكو مدريد على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني على ملعب فيسينتي كالديرون.

حمل الهدف الأول توقيع اللاعب ساؤول نييجيز (ق18) حيث سجله بالرأس بفدائية عقب عرضية من البرازيلي فيليبي لويس.

وخلال الشوط الثاني تمكن أتلتيكو من اضافة هدف الاطمئنان عبر الفرنسي أنطون جريزمان بكرة بدأت بركنية لتصل لكوكى الذي مررها للمهاجم الذي لم يتوان عن ايداعها بيسراه في الشباك (ق60).

وأضاف الهدف الثالث الأرجنتيني أنخل كوريا بعد تمريرة عابرة للقارات من المخضرم جابي فرناندز انطلق لها اللاعب الشاب كاسرا حاجز التسلل وسددها في المرمى (ق83).

وبهذا الفوز يواصل أتليتكو مدريد محاولته شبه المستحيلة للحاق ببرشلونة المتصدر حيث عزز وضعه في الوصافة وقلص من فارق النقاط مع النادي الكتالوني لثمان نقاط، حيث وصل رصيده إلى 67 نقطة.

من جانبه تجمد رصيد ديبورتيفو عند 33 نقطة في المرتبة الثالثة عشر مؤقتا حيث لم يتذوق طعم الانتصار في آخر 14 مباراة.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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