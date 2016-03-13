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بالفيديو - إنتر يصعق بولونيا في 4 دقائق ويقترب من روما

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بالفيديو - إنتر يصعق بولونيا في 4 دقائق ويقترب من روما بالفيديو - إنتر يصعق بولونيا في 4 دقائق ويقترب من روما

(إفي): حقق إنتر فوزا صعبا أمام ضيفه بولونيا بهدفين لواحد مساء اليوم السبت على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في إطار مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وبعد شوط أول سلبي، خطف "النيراتزوري" نقاط المباراة الثلاث في غضون أربع دقائق، 72 و76 عبر كل من الكرواتي إيفان بيريشيتش ودانيلو دامبروزيو على الترتيب.

بينما قلص الضيوف الفارق في الدقيقة الأخيرة عبر أقدام فرانكو برينزا.

وجاء الهدف الأول برأسية بيريشيتش الذي تابع كرة دامبروزيو داخل الشباك، قبل أن يعود الأخير ويحرز هدف التعزيز بتسديدة من داخل المنطقة.

وقلص بولونيا النتيجة في الدقيقة الأخيرة بعد تسديدة من برينزا اصطدمت بدفاع إنتر وغيرت اتجاهها داخل شباك سمير هاندانوفيتش.

وارتقى "النيراتزوري" بهذه النتيجة للمركز الرابع مؤقتا، قبل مباراة فيورنتينا، الرابع (53 نقطة)، وهيلاس فيرونا الأحد، بعدما رفع رصيده للنقطة 54.

وبفارق نقطتين عن روما الثالث الذي يلاقي أودينيزي يوم الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد بولونيا عند 36 نقطة يحتل بها المركز التاسع مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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