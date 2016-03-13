هيدينك يدافع عن دييجو كوستا عقب الطرد ' كانوا يحاولون استفزازه '

(إفي): دافع المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، الهولندي جوس هيدينك عن لاعبه الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا الذي تعرض للطرد اليوم أمام ايفرتون بالمباراة التي خسرها الـ"بلوز" بهدفين نظيفين ليودعوا بطولة كأس الاتحاد من دور ربع النهائي.

وكان كوستا بصق أمام قدم الحكم عقب مشاحنة معه اعتراضا على حصوله على بطاقة صفراء ثم تعرض للطرد عقب احتكاك مع لاعب ايفرتون جاريث باري حاول خلاله عضه من عنقه قبل أن يتراجع عن الأمر ويحتضنه.

وقال هيدينك في تصريحات صحفية عقب المباراة نقلتها صحيفة (آس) "هذا ليس وقت السؤال بخصوص الأمر. لم أر كوستا يعض باري لهذا أعتقد أنه يستحق محاكمة عادلة قبل نصب المحكمة لمحاسبته".

بالفيديو – "عضة" باري تكلف كوستا أول طرد في مسيرته مع تشيلسي

وتابع المدرب "أعتقد أن لاعبي الخصم هم من كانوا يلاحقونه أثناء المباراة حتى تعرض للطرد. كانوا يحاولون استفزازه، الحكم لا يتوجب عليه حمايته من هذا ولكن معرفة تلك المرات التي يكون فيها لاعبو الخصم يسعون وراء الاستفزاز".

وردا حول سؤال بخصوص كيفية السيطرة على نوبات الغضب التي تنتاب دييجو كوستا، قال ساخرا "يوجد فيلم لجاك نيكلسون حول هذا الأمر. ربما يمكننا مشاهدته معا"، في اشارة لفيلم (ادارة الغضب) الأمريكي من بطولة نيكلسون وآدم ساندلر.