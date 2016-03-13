أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

النائب طلعت خليل: إزالة البلاط من أمام مسرح الأربعين بالسويس "جريمة"

Google+ Print
النائب طلعت خليل: إزالة البلاط من أمام مسرح الأربعين بالسويس "جريمة" النائب طلعت خليل: إزالة البلاط من أمام مسرح الأربعين بالسويس "جريمة"
قال المحاسب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن إزالة البلاط الـ"إنترلوك" أمام مسرح الأربعين بمنطقة عوايد بهدف تطوير الميدان هو جريمة، خصوصا أن تركيب الإنترلوك لم يمض عليه أكثر من عام.

وأشار نائب مجلس النواب خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" بأنه أجرى اتصالا بالمهندس محمد عجمى، رئيس حى الأربعين، وذكر أنه لم يعلم شيئا عن الموضوع، بعدها أجريت اتصالا اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، والذى أكد له بأنه لم يعلم شيئا أيضا عن هذا الموضوع.

وتابع طلعت خليل، بأن محافظ السويس أكد له أنه سيبحث هذا الأمر وسيتم وقف هذا العبث فورا، وأشار بأنه اتضح أن هناك أحد رجال الأعمال متبرع بتجميل المكان بالتنسيق مع حى فيصل، مضيفا أنه أكد على المحافظ بضرورة وقف هذا العبث إذا كان هناك متبرع يتم توجيه تبرعه لصالح المستشفى العام التى ليس بها جهاز أشعة، أو تجميل أحد المناطق المحرومة.

زالة البلاط (1)

زالة البلاط (2)

زالة البلاط

بالصور.. النائب طلعت خليل يلتقى أهالى قرية أبو سيال بالسويس لبحث مشاكلهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365