النائب طلعت خليل: إزالة البلاط من أمام مسرح الأربعين بالسويس "جريمة"

قال المحاسب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن إزالة البلاط الـ"إنترلوك" أمام مسرح الأربعين بمنطقة عوايد بهدف تطوير الميدان هو جريمة، خصوصا أن تركيب الإنترلوك لم يمض عليه أكثر من عام.

وأشار نائب مجلس النواب خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" بأنه أجرى اتصالا بالمهندس محمد عجمى، رئيس حى الأربعين، وذكر أنه لم يعلم شيئا عن الموضوع، بعدها أجريت اتصالا اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، والذى أكد له بأنه لم يعلم شيئا أيضا عن هذا الموضوع.

وتابع طلعت خليل، بأن محافظ السويس أكد له أنه سيبحث هذا الأمر وسيتم وقف هذا العبث فورا، وأشار بأنه اتضح أن هناك أحد رجال الأعمال متبرع بتجميل المكان بالتنسيق مع حى فيصل، مضيفا أنه أكد على المحافظ بضرورة وقف هذا العبث إذا كان هناك متبرع يتم توجيه تبرعه لصالح المستشفى العام التى ليس بها جهاز أشعة، أو تجميل أحد المناطق المحرومة.

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